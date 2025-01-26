■第44回 大阪国際女子マラソン（26日、大阪・ヤンマースタジアム長居発着、42.195?）東京2025世界陸上の代表選考を兼ねている大阪国際女子マラソンで、小林香菜（23、大塚製薬）が日本人トップの2位でゴール。タイムは世界陸上派遣標準記録（2時間23分30秒）を切る2時間21分19秒（速報値）をマークし、日本女子歴代10位の好タイムとなった。終盤までパリオリンピック™6位入賞の鈴木優花（25、第一生命グループ）が日本人ト