ボートレースとこなめのプレミアムG1「第6回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」は26日、12Rで決勝戦が争われた。優勝した茅原悠紀と4着だった前田将太を除く決勝戦進出メンバーのレース後コメントは、以下の通り。▼白井英治（2着）スタートに尽きますね。仕上がり自体は良かったですよ。（今節で）一番良かった。▼寺田祥（3着）上出来です。窮屈なところに入っていけたし、レース足は良かったんじゃないかな。