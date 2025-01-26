水上で朝凪の絶景を堪能早朝、陸風と海風が入れ替わるタイミングに発生する無風の状態、“朝凪”。静寂に包まれた水面をカヤックで漕ぎ出せば、いつもより鮮明に自然の音を感じ取れるのだそう。カヤックを漕ぐ音と自然の音だけが響き、刻々と空の色が変わり、流れる雲や朝焼けが水面鏡のように映し出される、早起きをしたからこその幻想的な絶景を楽しんでみませんか？「星野リゾート西表島ホテル」の「朝凪マングローブカヤック