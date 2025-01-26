BEV（電気自動車）トラックを開発・販売する新エネルギー商用車メーカー「ZO MOTORS（ゾウモーターズ）」が2025年1月15日に事業説明会を実施し、花田晋作CEO・代表執行役社長が登壇しました。住宅街などを回ることが多い中近距離輸送がターゲットBEV（電気自動車）トラックを開発・販売する新エネルギー商用車メーカー「ZO MOTORS（ゾウモーターズ）」が2025年1月15日に都内で事業説明会を実施し、花田晋作CEO・代表執行役社長が