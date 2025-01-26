仏像の返還手続きを終えて帰国し、記者会見する観音寺の田中節孝前住職＝26日午後、長崎県対馬市長崎県対馬市の観音寺から2012年に盗まれ、韓国に持ち込まれた県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」の返還手続きを終え、帰国した同寺の田中節孝前住職（78）が26日、市内で記者会見し「時間はかかり、寺の総代も亡くなったが、生きているうちに（解決の）目鼻が付いて良かった」と述べ、安堵の表情を浮かべた。仏像は5月11日以降に