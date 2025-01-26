愛媛FCは26日、2025シーズンのキャプテン、副キャプテンを発表した。2023シーズンのJ3リーグを優勝し、2024シーズンは3シーズンぶりに復帰した明治安田J2リーグを残留圏内ギリギリの17位でフィニッシュした愛媛。石丸清隆体制継続となる2025シーズンはJ2残留を最低限のノルマに、クラブ史上初のJ1昇格を目指す。2023シーズンからキャプテンを務めたDF小川大空のサガン鳥栖移籍に伴い、新キャプテンには横浜F・マリノスから完全移籍