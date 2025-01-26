新星誕生だ！大阪国際女子マラソン（大阪・ヤンマースタジアム長居発着＝４２・１９５キロ）は２６日に行われ、小林香菜（２３＝大塚製薬）が日本歴代１０位の２時間２１分１９秒で日本人トップとなる２位と健闘した。中盤でいったん遅れたが、粘りの走りで巻き返し、最終盤でパリ五輪６位入賞の鈴木優花（２５＝第一生命グループ）を抜き去っての２位フィニッシュ。笑顔のゴール後はうれし涙を流し、また笑顔に戻った。自