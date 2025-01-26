キッコーマンが１社提供しているフジテレビ系料理番組「くいしん坊！万才」（日曜・午後５時２５分）の２６日の放送が休止され、代わりに５分間番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！前拡大」が放送された。フジ入社３年目の勝野健アナウンサーが「日米首脳会談への動き」と関東地方のお天気を伝えた同番組後、通常通りニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」が放送された。キッコーマンは芸能界引退を発表した中居正広