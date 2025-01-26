ピン芸人・みなみかわが、２５日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」に出演した。この日の放送は、女性お笑いコンビ・ヨネダ２０００がゲスト向上芸人。Ｍ−１グランプリ２０２２決勝に進出するなど、独特の世界観で支持を受けてるコンビだが、みなみかわは女性芸人が「苦手」と明かした。みなみかわは、以前に同番組で、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子、金子きょんちぃに暴言を吐いたことを回想。「しゃ