葵うたのが初主演を務めた映画『タイムマシンガール』の公開を記念した舞台挨拶が1月25日に東京・池袋のシネマ・ロサにて行われた。 参考：藤原紀香、『おむすび』西条役とのギャップが凄い！“敏腕社長”モードショット 本作は、驚くとタイムスリップする特異体質になってしまったプロレス好きの会社員・可子が主人公のSFコメディー映画。おっちょこちょいな同僚・千鶴（高鶴桃羽）と共に、元の体に戻