Image: IRIS OHYAMA 2024年12月10日の記事を編集して再掲載しています。 従来の1/4サイズ。最近は寝る前が寒くて、就寝前に布団乾燥機でホカホカに温める頃合いになりました。家電的には小さい部類の布団乾燥機ですが、いざ毎日使うと取り出してホースを伸ばして、使用後はその逆をやるのが面倒ですよね。たった0.8?の小型布団乾燥機アイリスオーヤマの「ふとん乾燥機 カラリエ mini TURBO