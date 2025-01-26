現地１月25日に開催されたプレミアリーグの第23節で、４位のチェルシーが５位のマンチェスター・シティと敵地で対戦。１−３で敗れた。この一戦で痛烈な批判を浴びているのが、GKのロベルト・サンチェスだ。１−１で迎えた68分、相手のカウンターに対して、中途半端に飛び出してしまい、アーリング・ハーランドにあっさりゴールを許したからだ。チェルシーの専門サイト『CHELSEA.NEWS』は「チェルシーの選手が、ミスでファ