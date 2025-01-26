お笑いタレントのだいたひかるが25日に自身のアメブロを更新。行列ができていた店で堪能した料理を公開した。この日、だいたは「町中華で晩ご飯」というタイトルでブログを更新。「行列ができている、町中華をみて…気になって」と店に足を運んだことを報告した。続けて「薄皮でキャベツシャキシャキ餃子」「かた焼きそば」「土手ボーイは、チャーハンのお子様ランチ」と堪能した料理を写真とともに公開。「息子も自分で、メニュー