北海道・函館中央署は2025年1月26日、函館市に住む無職の男（54）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2024年11月3日午後3時ごろ、函館市柏木町にあるドラッグストアで美容液など4点（販売価格合計2万372円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男が犯行に及んだ2日後の11月5日、ドラッグストアの従業員が商品がないことに気付き、防犯カメラを確認したところ、棚から商品をバッグに入れる男が映っていたということです