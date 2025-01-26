お笑いタレント明石家さんま（69）が25日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。女性芸人へのツッコミがシビアな時代に同情した。この日のゲストはお笑いコンビの「ヨネダ2000」。トークテーマとして「みなみかわ・井口からのクレーム“ヨネダ2000”と共演したくない」と話題が上がった。さんまから「井口からか？」と指摘されると「ウエストランド」の井口浩之は「みなみかわさんから