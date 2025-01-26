1月26日、小倉競馬場で行われた7R・3歳未勝利（芝1800m）は、小林美駒騎乗の4番人気、ゲンジ（牡3・美浦・尾形和幸）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にウインリベラシオン（牡3・栗東・緒方努）、3着にヴォルヴァ（牝3・美浦・尾形和幸）が入った。勝ちタイムは1:48.9（良）。1番人気で池添謙一騎乗、ヴァルチャースター（牡3・栗東・池添学）は9着、2番人気で小沢大仁騎乗、ブラックダイヤ（牝3・栗東・杉山晴紀）は14着敗退。