お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（４７）が１７日付で自身のＳＮＳを更新。笑撃の自撮り写真を公開した。「黒に染める中岡白髪が増えたのでより良い中岡を皆様に！ということで染めました。中岡色に皆様もお染まり下さい」と投稿。ちょんまげのようになった髪形で、上目遣いで写真に納まる様子を披露した。この投稿にファンからは「こういうお相撲さん見たことある」「なかなかの男前に笑えてきます」「坂本龍馬かと思いま