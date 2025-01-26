1月26日、小倉競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝1200m）は、今村聖奈騎乗の4番人気、ムイ（牝3・栗東・笹田和秀）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のクロスレジーナ（牝3・栗東・高橋亮）、3着にタマカヅラ（牝3・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:09.0（良）。1番人気で国分恭介騎乗、デボラ（牝3・栗東・西園正都）は、4着敗退。【小倉7R】小林美駒が今年の初勝利直線では大外へ逃避も差し切る今村聖奈騎乗の4番人