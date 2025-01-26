1月26日、小倉競馬場で行われた4R・障害4歳上未勝利（芝2860m）は、高田潤騎乗の2番人気、モントライゼ（牡7・栗東・松永幹夫）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にホウオウエクレール（牡8・栗東・宮徹）、3着にマイネルメサイア（牡6・美浦・水野貴広）が入った。勝ちタイムは3:10.4（良）。1番人気で石神深一騎乗、トラファルガー（せん5・美浦・加藤和宏）は、4着敗退。【京王杯2歳S】モントライゼが重賞初制覇！京王杯2歳Sで