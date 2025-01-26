射手座・女性の運勢 日常に新しい展開が入ってきそうなタイミングです。それはちょっと意外な&思いがけない雰囲気のもので、結果的に興味を惹かれそうですが、最初は警戒し、ストレスを感じる場合もあるかな。ただ、そこで起こる出来事や出会いは射手座を高揚させ、新しい可能性を引き出すものでもあるはず。ぜひ積極的に興味を持ち、知ろうとしてください。パートナーや親友にその話をしてみるのもいいですね。