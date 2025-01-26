キムはKBOで4年連続打率3割も…2桁本塁打は1年のみドジャースは3日（日本時間4日）、KBO（韓国プロ野球）キウムからポスティングシステムを利用した金慧成（キム・ヘソン）内野手と3年1250万ドル（約19億6600万円）で契約に合意した。果たして昨季の世界一スター軍団でスタメンの座を掴めるのか。母国メディアでは“実力”に懐疑的な目を向けている。25歳の昨季はキウムで127試合に出場し、打率は4年連続の3割超えとなる.326を
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