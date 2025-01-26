「中型車（8t）に限る」って…ナニ？2007年6月1日以前に普通自動車免許（以下、普通免許）を取得した人の免許証には、「中型車は中型車（8t）に限る」という文章が記載されていることがあります。この“中型車（8t）”とは一体どのようなクルマで、何の役に立つ記載なのでしょうか。免許証の「謎の注釈」は何のため？2007年6月1日以前までは、普通免許を持っていれば車両総重量8t未満のクルマを運転することが可能でした。