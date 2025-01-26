青島文化教材社は、プラモデル「ACKS」シリーズから、「機動警察パトレイバー 1／43 AV-98 イングラムリアクティブアーマー」を2025年6月（予定）に再版することを発表した。受注は2025年1月27日（月）14時より開始される。＞＞＞イングラム リアクティブアーマーの勇姿を画像で見る（全23点）『機動警察パトレイバー』は、漫画家のゆうきまさみ、脚本家の伊藤和典、メカニックデザイナーの出渕裕、キャラクターデザイナーの高田明