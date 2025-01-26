自民党愛知県連の執行部会が２５日、名古屋市内で行われ、夏の参院選（改選定数４）に、公認で出馬する現職の酒井庸行氏（７２）のほかに候補を擁立することを断念するよう党本部から要請があったと報告された。県連としても１人の擁立にとどめる方針で、今後、正式決定する。部会後、丹羽秀樹県連会長は「公明党の現職議員もいる中で、２人目を擁立することは断念してほしいと要請があった」と話した。参院選にはいずれも現