資生堂パーラーでは、ホワイトデーや春の贈り物にピッタリの焼き菓子2種類を、2025年2月15日(土)より発売いたします。春らしい華やかなパッケージに包まれた、｢マカロン フレーズ｣と｢ビスキュイ トロワ｣が数量限定で登場します。贈り物にすると喜ばれそうな焼き菓子なので、ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。 【資生堂パーラー】贈り物にぴったりの限定アイテムが登場