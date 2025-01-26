女優の倉科カナ(37)＝熊本県出身＝が自身のインスタグラムを更新。18歳下の弟と「夢の国」での2ショットを公開し反響を呼んでいる。「願い叶えます、3つまで。けっこう前の写真。夢の国、弟と。こんなに小さかったのに、今年受験生だよ！」とつづり、東京ディズニーシーの「アラビアンコースト」と思われる場所で、18歳下の弟と一緒に腕組みポーズをした写真を公開。続けて「今日も1日お疲れさま！いい夢見てね、おやすみ」と