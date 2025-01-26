新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？1月27日（月）〜2月2日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★山羊座運勢第1位！自分の収入に関して、星の好影響が発生しやすい時期が1カ月が続きます。このタイミングで自分の身の回りのこと、仕事や収入に関してチェックをいれていくことで、今後の動きにいい影響が出てくるでしょう。可視化することと、整理整頓を特に