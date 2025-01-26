【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領が国防長官に指名したピート・ヘグセス氏が２５日、就任した。ヘグセス氏は声明を発表し、「同盟国や友好国と協力し、インド太平洋で中国の侵略を抑止する」と表明した。声明では、長期化するロシアとウクライナの戦闘を念頭に、「責任を持って戦争を終わらせ、（軍事力を）主要な脅威に方向転換させるという大統領の方針を支持する」と述べ、中国への対応を最重視する考えを示し