米西部ネバダ州から南部フロリダ州に向かう大統領専用機内で記者団の取材に応じるトランプ米大統領＝25日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」を米国側との合弁とする案について「おそらく30日以内に決定するだろう」と述べた。「多くの人と話した。（合弁相手となることに）興味を持つ人は多い」と説明した。大統領専用機内で記者団の取材に答えた
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