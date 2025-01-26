弁護士の紀藤正樹氏が２６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。フジテレビが設置した第三者委員会に私見を述べた。フジ・メディア・ホールディングスは２３日、傘下のフジテレビとともに、元タレント中居正広氏の女性トラブルに端を発した騒動に関する調査を目的とした第三者委員会の設置を報告した。本委員会では、公認不正検査士の資格を持つ竹内朗弁護士が委員長を務め、五味祐子弁護士、寺田昌弘弁護士が名を連ねた。フ