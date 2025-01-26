俳優の横浜流星（28）が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）の第4話が26日に放送される。第2話では、安田顕演じる平賀源内の男の“艶”に魅了されたが、先週の第3話では…。同作は「光る君へ」に続く、大河ドラマ第64作。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や東洲斎写楽、葛飾北斎らを世に出したことで知られる“江戸のメディア王”蔦屋重三郎の生涯を描く。紫式部を主人公とする「光