タレントの丸高愛実（34）が25日、インスタグラムで、最愛の祖父が亡くなったことを明かした。丸高愛実、現役引退発表の夫・柿谷曜一朗選手へ「19年間お疲れ様」丸高は「先日、祖父が天国へ旅立ちました」と報告。祖父母や、今月、現役引退を発表した夫の元サッカー日本代表・柿谷曜一朗選手、娘たちと撮影した家族写真を添えた。「私は二世帯住宅で育ったので生まれた時からとても可愛がってもらいました」と回想。「92歳、天命を