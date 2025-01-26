●富永蒼役で今まで演じたことのない明るい役柄に挑戦 小学生から子役として活動し、さまざまな映画やドラマに出演しキャリアを積んできた女優・蒔田彩珠。2021年には映画『朝が来る』で日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ、数々の映画賞で高い演技力を評価され、連続テレビ小説『おかえりモネ』では清原果耶扮するヒロイン・百音の妹・未知を好演し知名度をあげた。そんな経験豊富な蒔田が「何か大きな変化が欲しいと思いオーデ