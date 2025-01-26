小学生から高校生までが自分たちで制作したロボットの競技大会が、高松市で開かれました。人工知能やロボット工学の担い手を育てようと、毎年開かれている「ロボカップジュニア」の四国ブロック大会です。四国の小・中・高校生15チーム約30人が参加しました。 大会は、プログラミングされた自立型ロボットによるサッカー競技と災害救助ミッションを制限時間内にクリアする競技の２種目で行われました。 ボ&#