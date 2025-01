開発者向けの生成メディアプラットフォーム「fal.ai」が、オープンソースの生成AI搭載動画編集ツール「AI Video Starting Kit」を公開しました。ウェブブラウザ上で動画生成AIモデルの操作が可能になり、その場で編集することが可能です。GitHub - fal-ai-community/video-starter-kit: Open-source project that demonstrates AI models for video producing on the browserhttps://github.com/fal-ai-community/video-starter-ki