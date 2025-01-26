戦後８０年となる２０２５年、ＴＢＳ／ＪＮＮが「戦後８０年プロジェクトつなぐ、つながる」をスタートさせることが２６日、発表された。太平洋戦争を体験した方は少なくなり、その言葉を直接伺える機会は減ってきている。一方で、ウクライナ、ガザなど、世界では戦争状態が続き、日本を取り巻く環境も厳しくなってきている。この世界情勢は、戦争の愚かさ、悲惨さを、私たちが実感できなくなっているせいではないか。何かで