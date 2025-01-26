Boom Supersonic（ブーム・スーパーソニック）は、超音速試験機「XB-1」による初の超音速飛行を、現地時間1月28日午前に実施する。XB-1は全長21メートルで、ゼネラル・エレクトロニック製のJ85-15エンジンを3基搭載している。2024年3月に初飛行し、飛行速度を徐々に上げ、これまでに11回計450分の試験飛行を行っている。最後の試験飛行は1月10日に実施され、最大速度はマッハ0.95に達した。初の超音速飛行はアメリカ・カリフォルニ