大谷が晩さん会にビデオメッセージを寄せた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間1月25日（日本時間26日）、全米野球記者協会ニューヨーク支部が主催する晩さん会にビデオメッセージを寄せた。昨季はナ・リーグMVPを受賞し、当初は出席予定だったものの、ロサンゼルス周辺で続いている山火事を理由に欠席となった。【動画】MLB公式もクローズアップ！ 大谷の妻・真美子さんのガッツポーズシーン米メディア『Foul Te