◆大相撲初場所千秋楽（２６日、東京・両国国技館）俳優の武田鉄矢と川上麻衣子が、砂かぶり席の最前列で観戦した。川上はこの日、自身のＸ（旧ツイッター）に和服姿を投稿し「谷根千にお店を構えたことで、好楽師匠とご縁が出来、そのおかげで大相撲の砂かぶりの席で観戦させていただけるという貴重な体験をしています。本日の千秋楽。再び国技館に参ります。特別な方とご一緒させていただく予定です。今から緊張です」と予告し