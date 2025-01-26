◇大阪国際女子マラソン（2025年1月26日ヤンマースタジアム長居発着の42・195キロ）今年9月に東京で開催される世界選手権の代表選考会を兼ねて行われ、小林香菜（23＝大塚製薬）が自己ベストの2時間21分19秒（日本歴代10位）で日本人トップの2位に入った。9月に東京で開催される世界選手権の参加標準記録（2時間23分30秒）を突破し、大舞台へ前進した。24キロ付近で集団から遅れたが、ここから驚異の粘りを発揮。残り800メ