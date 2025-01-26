◆大相撲初場所千秋楽（２６日、東京・両国国技館）２敗で首位の西前頭１４枚目・金峰山（木瀬）が、３敗の同３枚目・王鵬（大嶽）に敗れ、１２勝３敗で並んだ。この結果、優勝の行方は、優勝決定戦か優勝決定ともえ戦にもつれ込むことが決まった。結びで行われる大関・豊昇龍（立浪）と、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）の一番で、豊昇龍が勝てば、１２勝３敗となり、３人による優勝決定ともえ戦、豊昇龍が敗れれば、金峰山と王鵬の優勝