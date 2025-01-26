お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が26日、自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を迎えたことを伝えた。「誕生日の朝食は早くから公園でピクニック」と書き出したバービー。「自転車アンバサダー」と書かれたタスキをかけ、おにぎりを手に笑顔のショットを投稿すると「食べ始めようと思ったら夫に自転車アンバサダーのタスキをかけられました。誕生日らしいグッズがこれしか見当たらなかったようです」と