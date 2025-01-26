第１０１回箱根駅伝（２、３日）で２年連続８度目の優勝を果たした青学大が２６日、相模原市の淵野辺駅周辺で優勝パレードを行った。沿道には３万人のファンが殺到した。同駅は練習拠点としている相模原市相模原キャンパスの最寄り駅。オープンバスに乗った原晋監督や田中悠登主将（４年）、４区で区間賞の太田蒼生（４年）、５区の山登りで快走した若林宏樹（４年）らが大型バスに乗って約３００メートルをパレードし、沿道に