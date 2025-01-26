28日から29日にかけて、北海道から九州の日本海側を中心に雪が降り、大雪になる所があるでしょう。大荒れや大しけとなるおそれもあります。2月に入っても、北海道や東北の日本海側、北陸を中心に、降雪量がかなり多くなることは、まだありそうです。28日〜29日北海道から九州の日本海側を中心に大雪の所も28日から29日にかけて、冬型の気圧配置が強まる見込みです。北海道から九州の日本海側を中心に雪が降り、大雪になる所があ