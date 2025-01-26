２２日、新疆ウイグル自治区カシュガル地区ヤルカンド県で開かれた「群衆村晩」の会場で、服飾品を選ぶ地元住民。（カシュガル＝新華社記者／丁磊）【新華社カシュガル1月26日】春節（旧正月）間近の中国新疆ウイグル自治区カシュガル地区ヤルカンド県で、歌や踊り、民俗芸能、グルメ、無形文化遺産展、スポーツ大会などが盛り上がりを見せている。地域の力を結集し、住民の暮らしを充実させる農村イベント「群衆村晩」の一環