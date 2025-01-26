阪神は２６日、球団創設９０周年を迎える今季の新イベントとして「ＴＩＧＥＲＳＢ−ＬＵＣＫＤＹＮＡＭＩＴＥＳＥＲＩＥＳ」（タイガースブラックダイナマイトシリーズ）を、京セラドーム大阪にて行う８月８日〜１０日のヤクルト戦、８月１９日〜２０日の中日戦で初開催すると発表した。同イベント開催期間中、選手はブラックベースのチャコールカラーの本体に、金色を配色したユニホームを着用する。藤村富美男ら