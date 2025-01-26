不登校の子どもにオンラインの居場所を届けようと、京都市教育委員会が、仮想空間「メタバース」で学習支援を始めた。本年度は実証研究と位置付け、1〜3月のオンライン学習に参加する小中学生を募集している。【写真】メタバースに設けた仮想教室。子どもたちは自宅からニックネームで参加できます病気や経済的な理由を除き、2023年度に年間30日以上欠席した不登校の児童生徒は市立小中で3151人。うち113人は出席日数がゼロだ