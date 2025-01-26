FCº£¼£¤Ï26Æü¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿DFÆó¸«¹¨»Ö(32)¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æó¸«¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢ÆàÎÉ°é±Ñ¹â¹»¡¢ºåÆîÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ2014Ç¯¤Ë¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ØÆþÃÄ¡£2016Ç¯7·î¤«¤éÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢2020Ç¯¤«¤éV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ëº£¼£¤Ø²Ã¤ï¤ê¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç14»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ3¤Ç8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢