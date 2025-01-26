メッツ傘下のマイナーからＦＡとなった藤浪晋太郎投手が２６日に自身のＳＮＳを更新。競馬を楽しむ様子を公開した。藤浪はインスタグラムのストーリーズを更新。見事レースの予想が的中し、馬券とともに「んー、流石ワイ」とつづった。この投稿にＳＮＳ上では、「藤浪晋太郎さんも上手い」「藤浪晋太郎さんの競馬アカ参考になるわあ…笑」などの声が寄せられている。藤浪は先週（１９日）にも中山競馬場での８レースでワイ