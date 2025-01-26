津南町の苗場山でバックカントリースキーをしていた夫婦2人が道に迷い救助を要請しました。救助を求めているのは東京都に住む50代の夫婦です。警察によりますと、26日午後1時半頃、「稜線に上がれなくなった」と携帯電話から110番通報がありました。現場は苗場山の山頂から北東に向かって2キロほどの斜面です。夫婦はかぐらスキー場からバックカントリースキーをしていたところ、道を間違って稜線か